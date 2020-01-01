رسميًا .. إصابة مدرب الزمالك بكورونا

الأبيض يستعد لمواجهة إف سي مصر ثم الأهلي

أعلن نادي الزمالك رسميًا اليوم الأربعاء، سلامة كافة لاعبيه وفقًا لنتيجة المسحات الطبية التي أجروها بالأمس، والخاصة بفيروس كورونا، إلا أن النتيجة جاءت إيجابية لمدرب الفريق.

كافة اللاعبين أجروا المسحات رفقة أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي، استعدادًا لمواجهة إف سي مصر، في 21 من الشهر الجاري، بدور الثمانية من كأس مصر.

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وجاءت النتيجة إيجابية لمدحت عبد الهادي؛ المدرب العام للفارس الأبيض، إلا أنه أكد للموقع الرسمي للقلعة البيضاء أنه بصحة جيدة ولم تظهر عليه أي أعرض.

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وأوضح عبد الهادي أنه سيخضع لفحوصات وتحاليل خلال الوقت الحالي، للاطمئنان على حالته بشكل كامل، والوقوف على البروتوكول الذي سيتبعه خلال الأيام المقبلة حتى يتماثل للشفاء.

وكان الأبيض قد أعلن قبل أيام أيضًا إصابة لاعب وسطه الشاب محمد حسن بكورونا، والذي يخضع حاليًا لفترة حجر صحي.

يذكر أن الزمالك أمامه مباراة مصيرية أمام الأهلي، في 27 من الشهر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان المارد الأحمر قد تأهل بعد الفوز أمام الوداد المغربي في قبل النهائي بثنائية نظيفة ذهابًا، وثلاثية مقابل هدف وحيد إيابًا.

أما الفارس الأبيض فجاء صعوده على حساب الرجاء المغربي، بهزيمته برباعية مقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.