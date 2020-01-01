ملاعب السعودية بين أيدي وزارة الصحة

الجميع مسخر للقضاء على كورونا

تكاتفت وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، مع وزارة الصحة في محاولة للقضاء سريعًا على فيروس كورونا المستجد، الذي انتشر في أنحاء المملكة.

وزارة الرياضة كانت قد أعلنت في منتصف مارس الجاري إيقاف النشاط الرياضي بالكامل في المملكة وحتى إشعار آخر، مع إطلاق مبادرة "تمرن بالبيت"، لتشجيع اللاعبين على استكمال التدريبات في منازلهم، بعدما تم تعليق التدريبات أيضًا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن تركي الفيصل وجه وكلاء وزارة الرياضة ومسؤولي القطاع الرياضي بوضع المنشآت الرياضية ومرافقها كافة من ملاعب وصالات رياضية بمختلف المدن تحت تصرف وزارة الصحة والقطاعات الأمنية والجهات المساندة لها، وتوفير الدعم العامل لها، لمواجهة الوباء.

المزيد من الفرق

وتسعى كافة الأندية السعودية للمساهمة في القضاء على الفيروس بطرق مختلفة، سواء بالدعم المادي أو بنشر رسائل توعوية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت كافة الأندية بتعقيم منشآتها، وإغلاقها بصورة مؤقتة إلا أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن خطة زمنية لعودة النشاط.