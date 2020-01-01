الاتحاد التونسي يُعلن استئناف الدوري ويُحدد مواعيد المباريات

الدوري التونسي متوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم رسميًا استئناف الدوري التونسي لموسم 2019-2020 والذي توقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

كرة القدم في العالم أجمع توقفت تمامًا بسبب الإجراءات الاحترازية الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد استأنفت عدة دول أبرزها ألمانيا وكوريا الجنوبية وسوريا النشاط الكروي فيما حددت دول أخرى مواعيد عودة النشاط في يونيو القادم.

الاتحاد التونسي وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك أكد مصادقة أعضاء المكتب الجامعي اليوم السبت على مشروع روزنامة استكمال الموسم الرياضي 2019ـ2020.

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وقد حدد الاتحاد يوم 2 أغسطس القادم موعدًا للجولة الـ17 من الدوري التونسي، فيما ستكون الجولة الـ26 والأخيرة في الـ20 من سبتمبر القادم.

أما بطولة كأس الحبيب بورقيبة للموسم الجاري، فقد أوضح الاتحاد التونسي أن الدور ربع النهائي منها سيُلعب يوم السادس من سبتمبر القادم، وبعد 3 أيام سيُلعب النصف نهائي وسيُحدد لاحقًا موعد المباراة النهائية.

وأخيرًا أكد الاتحاد التونسي أن مباراة الكأس الممتازة للموسم الرياضي 2019-2020 ستُلعب يوم الـ27 من سبتمبر القادم.