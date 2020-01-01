رسميًا .. إصابة جديدة بكورونا في صفوف لاعبي الزمالك

رابع الإصابات في الزمالك

أعلن أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، اكتشاف حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوفه.

صفوف الفارس الأبيض شهدت ثلاث إصابات خلال الفترة الماضية؛ ثنائي اللاعبين محمد عواد ومصطفى فتحي، بجانب إداري الفريق.

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وقال أمير، خلال تصريحاته لقناة ناديه: "نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب كريم بامبو جاءت إيجابية، لكنه سيجري فحص آخر خلال الأيام القليلة المقبلة، للتأكد من إصابته".

وأضاف: "حالة بامبو مستقرة، وبدأ العزل، وسيخضع للبروتوكول الطبي".

يذكر أن الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، يدخل اليوم الخميس، معسكر إعداد مغلق في مدينة الإسكندرية، استعدادًا لاستئناف مبارياته في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 28 نقطة، بينما على المستوى الإفريقي، يُنتظر أن يلاقي الرجاء المغربي في قبل النهائي.