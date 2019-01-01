الانتقالات
الانتقالات

فيرنر يبتعد عن ليفربول بمضاعفة راتبه

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Getty
كشافي الريدز شاهدوه في ديسمبر الماضي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية اقتراب تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني من مضاعفة راتبه مع ناديه لتأمين بقائه.

 

ووفقاً لصحيفة ميترو، فإن المهاجم الشاب -22 عاماً- الذي يواصل جذب الأنظار في أوروبا، بات قريباً من الاستمرار مع ناديه الحالي.

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ويعد فيرنر هدفاً لريال مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وفقاً للتقارير الصحفية، كما يضعه ليفربول هدفاً رئيسياً وفقاً للصحيفة ذاتها.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فيرنر في 2020، وسط مخاوف في لايبزيج من رحيله مجاناً، وهي ما سيضع التجديد حداً نهائياً لها.

يذكر أن كشافي ليفربول قد شاهدوا اللاعب يسجل هدفين في شباك بوروسيا مونشنجلادباخ في ديسمبر الماضي.

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