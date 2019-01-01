فيرناندينيو يغيب أمام بيرنلي ومخاوف بانتهاء موسمه

ضربة كبيرة لمانشستر سيتي في وقت حاسم من الموسم

يفقد فريق مانشستر سيتي لخدمات لاعب وسطه البرازيلي فيرناندينيو، عندما يحل ضيفاً على بيرنلي غداً الأحد.

سيتي يستعد لمواجهة غاية في الصعوبة أمام مضيفه العنيد، في إطار الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

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فيرناندينيو غادر الملعب في بداية الشوط الثاني أمام مانشستر يونايتد الأربعاء الماضي، بعد تعرضه لإصابة في الركبة إثر كرة مشتركة مع بول بوجبا لاعب الشياطين الحمر.

تقارير صحفية أكدت أن البرازيلي يرتدي دعامة على ركبته، مثل التي سبق وأن استخدمها زميله كيفن دي بروينه هذا الموسم، مما يعني أنه لن يلعب أمام بيرنلي.

ويأتي التخوف الأكبر هو غياب فيرناندينيو عن ما تبقى من مباريات سيتي هذا الموسم، مما يوجه ضربة قوية للمدرب الإسباني بيب جوارديولا.

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ويدخل سيتي 3 مباريات حاسمة بالدوري الذي يحتل صدارته بالتنافس مع ليفربول، كما يلاقي واتفورد بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتاج للفوز غداً على بيرنلي لاستعادة صدارة البريميرليج، حيث يحتل المركز الثاني بـ89 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.