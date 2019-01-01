فيرناندينيو: ليفربول؟ أبعد من أن نفكر فيهم

تعرف على تصريحات فيرناندينيو حول المنافسة على البريميرليج

أكد فيرناندينيو، لاعب مانشستر سيتي، أنّ فريقه لا يفكر في المنافسة مع ليفربول بسبب الفارق الهائل في النقاط بينهما موضحًا أنّ التركيز فقط على الفوز بالمباريات وتجاوز ليستر سيتي.

مانشستر سيتي يدخل مواجهة أرسنال والفارق 17 نقطة بين ليفربول المتصدر ويحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي خلف ليستر سيتي.

وقال فيرناندينيو في تصريحات صحفية: "الموسم أصبح صعبًا للغاية بالنسبة لنا. بالطبع كنت أتمنى لو أننا أقرب في الترتيب إلى ليفربول ولكنّهم بعيدون للغاية لنفكر فيهم".

وأوضح: "هدفنا الفوز بالمباريات لأجل منافسة ليستر سيتي على المركز الثاني وبعد ذلك سوف نرى ما الذي سيحدث. المهم أن نقترب أكثر في جدول الترتيب".

قائد السيتزنز أشار إلى رجوع الريدز للفوز بالبطولات لأنّ الأخير لم يحقق لقب الدوري منذ فترة طويلة وبالتالي بدأوا الآن في تذوق طعم الألقاب ولن يفرطوا بسهولة في القتال للتويج بالبريميرليج.

وحول اعتماد بيب جوارديولا عليه في مركز قلب الدفاع، علّق: "لا أعتقد أنّ هناك أزمة في خط الوسط أو يفتقدونني هناك. رودريجو يقدم مستوى جيدًا للغاية ورغم اختلاف شكل الفريق عن الموسم الماضي لكننا نقدم مستوى جيدَا".

واختتم: "المهمة التي أقوم بها في الخط الخلفي صعبة وضرورية لأنني أدافع وأهاجم وأبني الهجمات، أعلم أن الثقافة السائدة أن من يسجل يحظى بكل الاهتمام لكن كرة القدم لعبة جماعية".

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي عانى من إصابة إيميريك لابورت ورحيل فيسنتي كومباني ليضطر المدرب إعادة فيرناندينيو إلى قلب الدفاع.