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الدوري الإنجليزي الممتاز

فيرناندينيو بعد الانتصار على آرسنال: عدنا إلى المسار الصحيح

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فيرناندينيو يتحدث حول انتصار مانشستر سيتي على آرسنال في قمة الجولة الخامسة والعشرين من منافسات البريميرليج

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال نجم مانشستر سيتي البرازيلي فيرناندينيو إنه سعيد جدًا بالانتصار الذي حققه فريقه والذي أعاد الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بالمنافسة.

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وكان مانشستر سيتي قد حقق انتصارًا هامًا على غريمه آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في قمة الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج.

وسجل سيرخيو أجويرو ثلاثة أهداف ليواصل قيادته مانشستر سيتي نحو الانتصارات في المباريات الصعبة، ولكن الهاتريك تخلله هدف باليد على طريقة مارادونا.

وحول الفوز قال فيرناندينيو: "لقد عدنا إلى المسار الصحيح بهذا الانتصار، الفوز على الكبار في المباريات الصعبة يعد أحد أهم الشروط للمنافسة على اللقب"

وأضاف: "الزيمة أمام نيوكاسيل في الجولة الماضية سببت لنا تراجعًا على مستوى النقاط، ولكن من حسن الحظ أننا تمكننا من التخلص من تأثيرها سريعًا"  

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يذكر أن مانشستر سيتي كان قد خسر في الجولة الماضية أمام نيوكاسيل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب سانت جيمس بارك.  

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