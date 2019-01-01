فيرناندينيو: أجويرو بإمكانه حل مشكلة مانشستر سيتي في دوري الأبطال

فيرناندينيو يدعم سيرخيو أجويرو بعد تضييعه ركلة جزاء في مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم البرازيلي فيرناندينيو متوسط ميدان مانشستر سيتي إن زميله سيرخيو أجويرو قادر على حل مشاكل دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي قد خسر ذهابًا أمام توتنهام بهدف نظيف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء.

وأهدر سيرخيو أجويرو ركلة جزاء في شوط المباراة الأول، ليفوت على مانشستر سيتي فرصة التقدم مبكرًا والتي كانت ستغير من سيناريو المباراة بكل تأكيد.

وعقب المباراة، دعم فيرناندينيو زميله أجويرو حيث أكد أن المهاجم الأرجنتيني قادر على حل مشكلة دوري الأبطال لمانشستر سيتي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ أبريل ٢٠١٩

وقال فيرناندينيو: "أجويرو حمل لواء مانشستر سيتي فكثيرًا خلال مشواره في هذا النادي أو فيما يخص الموسم الحالي"

وأضاف: "لا يمكن تحميل لاعب مسؤولية هزيمة لأن أضاع ركلة جزاء، أجويرو قدم مباراة كبيرة بغض النظر عن تلك اللقطة"

وتابع: "في مواجهة الإياب سيكون أجويرو سلاحًا مهمًا من أجل العودة في النتيجة وحل هذه الأزمة التي تلاحقنا في دوري أبطال أوروبا"

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يذكر أن مواجهة مانشستر سيتي أمام توتنهام أمس الثلاثاء كانت هي المواجهة الأوروبية الأولى التي تقام على ملعب توتنهام الجديد.