فيرنانديش: هذه هي نصيحة كريستيانو لي، وكنت سانضم لمانشستر يونايتد على أي حال!

برونو فيرنانديش نجم فريق مانشستر يونايتد يكشف تفاصيل نصائح كريستيانو رونالدو له قبل الانضمام للفريق.

كشف برونو فيرنانديش نجم فريق مانشستر يونايتد عن تفاصيل النصائح التي منحها له كريستيانو رونالدو قبل أن ينضم لصفوف الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب مع "إن بي سي سبورت"، وأكد خلالها أنه كان سينضم لصفوف مانشستر يونايتد بأي حال من الأحوال.

وقال فيرنانديش: "نعم تحدثت مع كريستيانو رونالدو لأنه كان يعرف النادي أفضل مني بشكل واضح قبل أن انضم لصفوف الفريق".

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وأضاف: "لقد أعطاني بعض النصائح، وكان ذلك في غاية الأهمية بالنسبة لي، كنت سانضم للفريق على أي حال لكن عندما تتحدث مع كريستيانو فذلك أفضل دائمًا".

وأردف: "لقد تحدثنا عنا لنادي وكم هو كبير وجيد من أجلي، وكيف أن اللعب لهم فرصة رائعة وأنني سأحظى بالفرصة للقتال على الألقاب، لقد كانت تلك هي نصيحتها الأكبر بالنسبة لي".

وأنهى تصريحاته: "لقد قال لي أن انضم لهم، وأنني سأحب الجماهير وأنهم سيحبونني وأنا أحاول الاستمتاع بما أقدمه ليخرج أفضل ما لدي".

جدير بالذكر أن فيرنانديش شارك في 47 مباراة مع مانشستر يونايتد في كل البطولات، سجل خلالهم 27 هدفًا وصنع 17.