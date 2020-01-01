فيرنانديش: سأنهي الموسم بأهداف وتمريرات حاسمة أكثر من عدد المباريات

تحدي برونو فيرنانديش

قال صانع ألعاب مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش إنه يسعى لأن ينهي الموسم الحالي وهو مسجل أهداف وتمريرات حاسمة أكثر من عدد المباريات التي شارك فيها.

وحتى الآن شارك برونو فيرنانديش في 13 مباراة مع مانشستر يونايتد وساهم في 14 هدفًا ما بين التسجيل ومنح التمريرات الحاسمة، لكي ينجح بالفعل في ذلك حتى اللحظة.

تأتي هذه التصريحات مع إصرار نجم مانشستر يونايتد على أنه لا يزال بإمكانه التحسن أكثر والتطور بشكل متزايد على الرغم من البداية المذهلة لمسيرته في أولد ترافورد.

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التحدي يبدو منطقيًا بالنسبة لرجل سجل 25 هدفًا في أول 42 مباراة له مع النادي في ظروف ليست مثالية على الإطلاق، وفي نفس الوقت قام أيضًا بمنح 15 هدفًا آخر لزملائه في الفريق من خلال التمريرات الحاسمة.

وأضاف: "إنهم يساعدونك على أن تكون أفضل وأنا هنا لمساعدتهم على أن يكونوا أفضل. لذلك أعتقد أن الأرقام جيدة حقًا ولكن الآن يجب أن أبدأ في التحسن"

وتابع: "سيكون الأمر أكثر صعوبة من الآن وأعني صعبًا يومًا بعد يوم ومباراة تلو الأخرى لأن اللاعبين سيعرفونني بشكل أفضل وتطلعات الجماهير ستكون أكبر"

وأردف: "بالطبع لدي مشاعر إيجابية في الوقت الحالي، أنا سعيد حقًا بالحصول على هذه الأرقام القياسية، ومن الواضح أنه ليس من السهل الوصول إلى هذه النقطة بهذه الأرقام ولكني أريد أن أقدم الأفضل"

بعد الصحوة الأخيرة .. هل يستطيع مانشستر يونايتد الفوز بالدوري الإنجليزي؟

يذكر أن برونو فيرنانديِش، لاعب مانشستر يونايتد، بجائزة اللاعب الأفضل بالبطولة خلال شهر نوفمبر المنقضي