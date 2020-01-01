فيرنانديش: أطمح لتكرار إنجازات رونالدو وقيمتي مبالغ بها

بداية موفقة للنجم البرتغالي في مانشستر

أكد برونو فيرنانديش، نجم مانشستر يونايتد الجديد، أنه يطمح لتكرار إنجازات مواطنيه كريستيانو رونالدو وناني مع الشياطين الحمر، كما علق على القيمة المدفوعة لضمه واعتبرها مبالغ بها.

فيرنانديش دخل سريعاً في أجواء الفريق بعد انتقاله في يناير الماضي، وأصبح أهم أعمدة الفريق قبل التوقف الذي ضرب كرة القدم بسبب فيروس كورونا.

وقال فيرنانديش مع "كانال 11": "رونالدو وناني فازا ببطولات كبيرة هنا وأريد فعل ذلك، ناني لعبت معه في سبورتنج وتحدث معي عن مانشستر يونايتد".

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وأضاف: "رونالدو أعطاني عديد النصائح ودائماً وجه كل من طلب رأيه في سوق الانتقالات، أمر يدعو للفخر أن لاعب بقيمته يفكر في".

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وحول قيمته المرتفعة: "لم تكن أبداً الأسعار ضخمة مثل الآن، هناك مبالغة في قيمة الصفقة والإضافات، ما دُفع في ضمي كثير للغاية، لاعبون بمثل قيمتي دُفعت بهم تلك المبالغ وحققوا الكرة الذهبية".

ودفع يونايتد 55 مليون يورو، قد تصل لقرابة 70 مليون في حال استيفاء كل الشروط والبنود المتفق عليها بين مانشستر وسبورتنج لشبونة.