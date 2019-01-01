فيرنانديس عن اقتحام الجماهير: هددونا بالقتل

برونو فيرنانديز لاعب سبورتنج لشبونة الحالي يروي تفاصيل حادث هجوم جماهير الفريق البرتغالي عليهم.

كشف النجم البرتغالي برونو فيرنانديس لاعب سبورتنج لشبونة الحالي تفاصيل الحادث الذي تعرض له الفريق قبل حوالي عام ونصف.

جاء هذا في المحكمة أثناء إدلاء لاعب لشبونة الحالي لشهادته في الواقعة التي حدثت على ملعب تدريبات النادي بعد هجوم ٥٠ مشجعًا على الملعب واقتحامه هو وغرف الملابس وتعرضوا لبعض اللاعبين بالضرب.

جدير بالذكر أن الواقعة التي حدثت في ٢٠١٨ وقعت بسبب فشل الفريق في الخروج بنتائج إيجابية من المباريات الأخيرة في الدوري البرتغالي أمام ماريتيمو فونشال، وفشله في الصعود لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فيرنانديس: "أشعر بالقلق طوال الوقت عندما ألعب أي مباراة، لو حدث أي شيء من الممكن أن يتكرر الموقف".

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وأضاف: "شعرت بالخوف على حياتي وعلى حياة عائلتي بالأخص نجلتي وزوجتي، وطلبت منها أن تذهب لمدينة بورتو حتى لا يحدث لهم شيء".

وأكمل: "كانت أعمار المعتدين حوالي ٢٠ أو ٢٥ عامًا وذهبوا بشكل مباشر لويليام كارفاليو وروي باتريسيو وأكونا وقالوا أنتم لا تستحقوا القميص وسنقوم بقتلكم".

وأنهى إفادته: "رأيت خورخي خيسوس بالدماء في فمه، كما رأيت الإصابات في رأس باس دوست، الأمر كان مريعًا ولا يمكنني ألا أفكر فيه".