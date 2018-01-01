توريس: على يوفنتوس أن يقلق من أتلتيكو مدريد

فيرناندو توريس نجم فريق أتلتيكو مدريد السابق يؤكد أن يوفنتوس سيجد مواجهة الروخي بلانكوس بدوري الأبطال صعبة للغاية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حذر فيرناندو توريس نجم فريق أتلتيكو مدريد السابق فريق يوفنتوس من صعوبة مواجهة الروخي بلانكوس ضمن لقاءات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لاعب فريق ساجان توسو الياباني الحالي وأكد خلالها أن المباراة لن تكون سهلة أبدًا على أيًا من الفريقين.

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وقال توريس في التصريحات التي أدلى بها لصالح شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "كريستيانو رونالدو؟ لا يجب على أتلتيكو مدريد أن يخشى أي شخص".

وأضاف: "إذا لعب أتلتيكو مدريد بطريقته وعلم كيف يدير المباراة بالعقلية المعتادة إذا يجب على يوفنتوس أن يقلق ليس أتلتيكو مدريد".

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وكان فريق أتلتيكو مدريد قد وقع في قرعة نظيره يوفنتوس في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وستقام مباراة الذهاب في إسبانيا على أن تقام العودة في تورينو.

جدير بالذكر أن كلًا من يوفنتوس وأتلتيكو مدريد كانا ضمن أطراف النهائي في السنوات الخمسة الأخيرة أربعة مرات لكنهما لم يحققا البطولة ولا مرة من تلك المرات.