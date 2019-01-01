فيرمينيو: صلاح استعاد الثقة بهدفه في ساوثامتبون

روبيرتو فيرمينيو نجم فريق ليفربول يشيد بمستوى محمد صلاح رفقة الريدز ويؤكد استعادة الثقة عقب التسجيل في شباك فريق ساوثامبتون.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب روبيرتو فيرمينيو نجم فريق ليفربول على سعادته لعودة النجم المصري محمد صلاح للتسجيل من جديد من خلال شباك فريق ساوثامبتون.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن تسجيل محمد صلاح للأهداف يعد أمرًا ضروريًا بالنسبة لليفربول في المرحلة الحالية.

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وقال فيرمينيو: "تسجيل محمد صلاح أمام فريق ساوثامبتون كان هامًا للغاية بالنسبة له وبالنسبة للفريق، فأهدافه دومًا ما تساعدنا في الفوز بالمباريات".

وأضاف: "كان صلاح قد تغيب لفترة طويلة عن التسجيل، للك عودته للأهداف من جديد كانت هامة للغاية بالنسبة للجميع، ونحن سعداء له".

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وأكمل: "هدفه في صفوف فريق ساوثامبتون كان هامًا بالنسبة لنا أيضًا لأنه غير نتيجة اللقاء، ونجحنا من بعده في تسجيل الهدف الثالث وحسمها".

جدير بالذكر أن صلاح كان قد تغيب عن التسجيل مع ليفربول لمدة شهرين قبل أن يعود للتهديف أمام ساوثامبتون في الأسبوع الماضي من الدوري الإنجليزي.