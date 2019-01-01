فيرمينيو: تشيلسي سيظل عظيمًا رغم النتائج الأخيرة

روبيرتو فيرمينيو نجم ليفربول يتوقع مباراة صعبة للغاية أمام تشيلسي في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد روبيرتو فيرمينيو نجم هجوم فريق ليفربول على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره تشيلسي ضمن لقاءات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن فريقه في حاجة لتحقيق الفوز خلال تلك المباراة من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب البريميرليج.

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وقال فيرمينيو: "يجب أن تكون مباراة جيدة، هم فريق عظيم ولديه عناصر رائعة، سيكون علينا أن نبذل 100% من مجهودنا وأن نركز في المباراة بشكل كامل وأن نقدم أفضل ما لدينا، هذا هو الأهم".

وأضاف: "تشيلسي فريق عظيم كما قلت، لقد بدأوا الموسم بشكل مثالي، لكن لسوء حظهم لم يستطيعوا أن يستمروا في التنافس، وسقطوا بعد عدة جولات".

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وأكمل: "هم ينافسون على مقعد لدوري أبطال أوروبا، وبغض النظر عن نتائجهم الأخيرة، المباراة ستكون عظيمة، وأتمنى أن نحقق الفوز فيها".

جدير بالذكر أن فريق ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي وللأخير مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد.