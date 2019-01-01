فيرمينو يعود للتدريبات الجماعية استعداداً لنهائي الأبطال

دفعة قوية لهجوم ليفربول قبل مواجهة توتنهام

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي، أنباء إيجابية قبل مواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعودة نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو.

مهاجم الريدز غاب عن صفوف الفريق لمدة 3 مباريات، بسبب إصابة عضلية، هددته بمواجهة سبيرز في 1 يونيو القادم.

دي ليخت يرحب باللعب مع دي يونج في برشلونة

صاحب الـ27 عاماً، شارك اليوم الثلاثاء في التدريبات الجماعية لليفربول، بالمعسكر التدريبي المقام بمدينة ماربيلا.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن اللاعب ظهر بصورة جيدة تؤكد جاهزيته لقيادة هجوم الريدز بنهائي الأبطال.

ويأتي ذلك بعدما عمل مع الجهاز الطبي طوال الفترة الماضية، من أجل تأهيله لخوض المباراة الأخيرة لفريقه بالموسم.

إيمري: مبابي أراد الرحيل لريال مدريد، لكني أقنعته بالبقاء

ويكون بذلك الظهور الأول لفيرمينو، منذ تواجده بخسارة ليفربول ضد برشلونة 3/0 في 1 مايو الجاري، قبل الغياب عن العودة التاريخية والفوز برباعية في أنفيلد.

يذكر أن فيرمينو نجح في تسجيل 16 هدفًا وصنع 8 آخرين في 47 مباراة مع ليفربول بالموسم الحالي.