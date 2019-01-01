فيرمينو يصارح جمهور ليفربول بأهدافه الشخصية والجماعية

ويكشف عن سر تفانيه في إنكار الذات داخل أرض الملعب

رغم تطور وتحسن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو منذ انتقاله إلى ليفربول، إلا أنه ما زال مُصرًا على أنه ما زال بحاجة لمزيد من التطور والتحسن، والأهم من ذلك، زيادة عدد ألقابه الجماعية.

وأصبح لاعب هوفنهايم السابق من أهم اللاعبين في تشكيلة أحمر الميرسيساسد الأساسية، بعدما أصبح أول لاعب برازيلي يسجل 50 هدفًا في البريميرليج، بخلاف تأثيره الكبير في تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال لموقع النادي الرسمي "أعتقد أنني تحسنت كثيرًا سواء من الناحية الجسدية أو الفنية أو العقلية، وقد تعلمت أشياء كثيرة من كل جانب".

وأضاف "لكني لا أريد التوقف، فقط أريد الاستمرار في التحسن، وما زالت أرغب في الحصول على المزيد، ولدي أهداف وطموحات كبيرة، منها الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا".

وعن تفانيه في نكران الذات على أرض الملعب لمساعدة زملائه، قال "هذه شخصيتي. وأحاول دائمًا أن أكون شابًا جيدًا ومتواضعًا".

وتابع "أسعى لمساعدة الفريق بأفضل طريقة ممكنة، وأحب ذلك ولا أكتفي بالانتصارات وسأظل هكذا، فأنا رجل أحترم مركزي في أرض الملعب، وأعرف أن الفريق يحتاج مساعدتي".

هل هاري كين هو أفضل مُسدد لركلات الجزاء ؟🎯pic.twitter.com/KosGD47SfN — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 17, 2019

وأنهى حديثه "صحيح أنا اللاعب رقم 9، لكن في بعض الأحيان أتحول كلاعب رقم 10، وأحاول تقديم أفضل ما لدي، وكما ذكرت سابقًا، لا أريد التوقف عن مساعدة فريقي بأفضل ما أستطيع ليفوز الفريق بالمباريات والبطولات".