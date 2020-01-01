فيرمينو: كلوب غيّر ليفربول.. أليسون: الاستمرارية أهم

تعرف على تصريحات فيرمينو وأليسون حول موسم ليفربول

تحدث ثنائي ليفربول البرازيلي، روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر، عن قدرة الريدز على المنافسة لحصد جميع البطولات والتطور الذي حدث للفريق خلال السنوات الماضية.

ليفربول حصد لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام الماضي، كما خسر الدوري الإنجليزي رغم تحقيقه لـ 97 نقطة.

وقال فيرمينو في تصريحات للموقع الرسمي للريدز: "الموسم الماضي كان بمثابة تسديد الكرة في العارضة، لقد فعلنا كل شيء في البريميرليج لكننا لم نحقق البطولة".

وتابع: "لدينا في الموسم الحالي فرصة أفضل لاغتنام اللقب، ولكن علينا الاستمرار في العمل الجاد والسير في طريقنا والتمسك بعقلية الفوز".

المهاجم البرازيلي تحدث عن يورجن كلوب بقوله: "كنت أتابعه حينما كان في بوروسيا دورتموند، وشعرت بالسعادة لانضمامه إلى ليفربول. لقد غيّر كل شيء في الفريق سواء العقلية أو الفنيات وأصبحنا ننافس على جميع البطولات. إنّه مدرب عظيم".

من جانبه، أشار أليسون إلى أنّ التشكيل الحالي لليفربول هو الأفضل، وأنّ العمل الجاد والعقلية الباحثة عن الانتصارات هي مرجع الفريق لأجل التتويج بالبطولات.

وأردف: "نحن فريق نلعب سويًا لفترة طويلة، وأصبحنا نعرف الطريق نحو القمة، ونحاول التحسن موسم بعد موسم بهدف حصد جميع البطولات".

واختتم: "الأهم الآن بالنسبة لي هي الاستمرارية، سوف نحاول أن نقدم أفضل ما لدينا طوال الوقت وموسم خلف موسم لنستمر دائمًا بين الفرق الكبيرة".

جدير بالذكر أنّ ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 14 نقطة عن صاحب المركز الثاني وله مباراة مؤجلة بعد 22 جولة فقط.