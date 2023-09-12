تعليق مفاجئ من دجانيني حول خلافه مع عمر السومة

مهاجم الفتح الجديد يعود لفترته مع الأهلي

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رفض دجانيني تافاريس مهاجم الفتح الجديد الحديث عن فترته السابقة مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن هذا الملف أغلق تمامًا بالنسبة له.

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مهاجم الرأس الأخضر عاد للدوري السعودي من بوابة الفتح في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفي، تعويضًا لرحيل فراس البريكان إلى الأهلي، بعدما كان قد غادره صيف 2020 بفسخ عقده من جانب واحد مع الفريق الجداوي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

دجانيني أكد أن الدوري السعودي حاليًا مختلف تمامًا عما كان عليه حين وصله أول مرة عام 2018، وأضاف حول فريقه السابق "ما حدث مع الأهلي أصبح من الماضي وعلينا نسيانه، مهمتي الآن التدرب مع لاعبي الفتح والانسجام معهم ومن ثم بذل قصارى جهدي مع الفريق".

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اللاعب الذي يحتفظ بإنجاز تاريخي فريد في الدوري السعودي وهو إحرازه لـ5 أهداف في مباراة واحدة فاجأ الجميع بنفي وجود أي خلافات بينه وبين زميله السابق في الأهلي عمر السومة.

إذ قال لبرنامج "أكشن مع وليد" تعليقًا على ذلك "لم يكن هناك أي خلافات أو مشاكل مع السومة في الأهلي، علاقتنا كانت ممتازة جدًا".

يُشار إلى أن الجميع كان يتحدث عن وجود خلافات بين اللاعبين خلال لعبهما في الأهلي، وذلك في ظل رغبة دجانيني في اللعب كمهاجم وهو ما لم يكن ممكنًا بتواجد العقيد في الملعب.

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