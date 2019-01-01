فيرديناند يُرجع ندرة المدربين السود إلى عامل الخوف

فيرديناند يتحدث عن العنصرية في ملاعب كرة القدم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أرجع أسطورة الكرة الإنجليزية وقلب دفاع مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند ندرة المدربين أصحاب البشرة السمراء إلى عنصر االخوف.

وكان لاعبو المنتخب الإنجليزي قد تعرضوا للهتافات العنصرية في مواجهة إنجلترا أمام مونتينيجرو والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وفي مقابلة أجراها فيرديناند مع جول، قال إن خوف صناع القرار في الأندية هو السبب الرئيسي وراء عدم الاستعانة بمدربين من أصحاب البشرة السمراء.

وقال فيرديناند: "إن النجاح للاعبين أصحاب البشرة السمراء على مدار العقود الثلاثة الماضية كفل لهم الحماية نسبيًا، ولكن أزمة العنصرية ستكون في مواجهة اللاعبين الشبان الذين لا زالوا في بدايتهم مع كرة القدم"

وأضاف: "وعلى الرغم من ذلك، ستكون قلة الفرص المتاحة للمدربين أصحاب البشرة السمراء سببًا في استمرار رؤساء الأندية في التعامل مع مدربين أصحاب بشرة بيضاء من أجل لون بشرتهم فقط، وسيكون التفضيل غير قائم على الأفضلية"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ مارس ٢٠١٩

وتابع: "الكشافة والوكلاء والأندية سيأخذون أي شخص يساطيع جمع الكثير من المال وهذا هو السبب في أننا رأينا المزيد والمزيد من اللاعبين السود في أفضل الأندية الآن"

"وحول أسباب ذلك قال: "إنه مجرد انعكاس للمجتمع. نرى لاعبين سود في كل فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز ولا يفكر أحد في الأمر. هذا ما يجب أن يكون عليه. اللاعب الجيد هو لاعب جيد بغض النظر عن لون بشرته ، ولكن لا تزال هناك بعض التحيزات هناك ونراهم يأتون إلى السطح في بعض الأحيان"

وأضاف: "المدربون أصحاب البشرة السمراء لم يحصلوا من الأساس على فرصة لإثبات كفاءتهم كما حصل عليها اللاعبون وأثبتوها بالفعل"

وتابع: "العقلية المنفتحة في التعامل مع اللاعبين ليست هي نفسها في التعامل مع المدربين، لذلك يتمتع اللاعبون السود بنسبة من النجاح لا تجدها في المدربين"

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يذكر أن ريو فيرديناند كان قد أدان من قبل العنصرية في الملاعب الأوروبية بشكل عام، وتكرارها في الملاعب الإنجليزية بشكل خاص.