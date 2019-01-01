فيرديناند يتمنى سقوط ليفربول وفوز سيتي بالدوري الإنجليزي

يحمل عداوة تجاه مانشستر سيتي لكن ليفربول قصة أخرى

كشف ريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق، عن تمنيه بفوز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ليفربول يحتل صدارة البريميرليج حالياً بفارق نقطتين عن سيتي، ولكن الأخير يمتلك مباراة إضافية قد تعيده للقمة متفوقاً بنقطة.

الريدز يطمحون للقب غائب عنهم لمدة 29 عاماً، فيرديناند يتمنى استمرار هذا الجفاف نظراً للعداوة الشديدة بين ليفربول ويونايتد.

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وقال مدافع الشياطين السابق:"لدينا ثنائي شرير يتنافسان على القمة، لذا أتمنى فوز مانشستر سيتي باللقب".

وأضاف:"نعم هناك عداوة مع سيتي ولكن ليفربول قصة أخرى تماماً".

وتابع:"بعض الجماهير التي لم أعلم أنها تشجع ليفربول من الأساس، ظهرت الآن بعد 20 عام من الاختفاء، يحتفلون قبل الفوز بأي شيء".

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واستكمل:"فوزهم بالدوري الإنجليزي سيكون أمر مؤلم، ولكن في النهاية سنبارك للفريق الأحق بالبطولة".

يذكر أن المباراة القادمة لليفربول بعد فترة التوقف الدولي ستكون أمام توتنهام في 31 مارس، بينما يلعب مانشستر سيتي مع فولهام.