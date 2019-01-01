فيرديناند: ماجواير يمتلك شخصية القائد

ريو فيرديناند يتحدث عن نجم مانشستر يونايتد الجديد هاري ماجواير

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قال ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد إن هاري ماجواير المنضم حديثًا للشياطين الحمر يمتلك شخصية قيادية مميزة.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن رسميًا تعاقده مع هاري ماجواير قادمًا من ليستر سيتي مقابل 80 مليون باوند كأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وحول هذه الصفقة، قال ريو فيرديناند إن التعاقد مع ماجواير يعد خطوة للأمام بالنسبة لمانشستر يونايتد الذي يفتقد لاعب مثله في السنوات الأخيرة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 6, 2019

وأضاف: "هاري ماجواير مدافع مميز وأحد أفضل المدافعين الموجودين في العالم حاليًا، وجوده مع الفريق سيضيف كثيرًا فيما يتعلق بالصلابة"

وتابع: "شخصية ماجواير قيادية وذلك سيساعده على التأقلم سريعًا وعلى الظهور بأفضل مستوياته وفرض شخصيته على الجميع"

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد تعاقد أيضًا مع دانيال جيمس ووان بيساكا خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، مع توقع صفقة أخرى أو اثنين قبل الخميس المقبل.