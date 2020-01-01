فيرديناند لا يتوقع موافقة مورينيو على رحيل كين لمانشستر يونايتد

اهتمام كبير من الشياطين الحمر بالمهاجم الإنجليزي

يشك ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد، في إمكانية سماح جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، لمهاجمه هاري كين بالرحيل إلى الشياطين الحمر.

كين ارتبط أكثر من مرة بالبحث عن نادي آخر ومغادرة توتنهام، من أجل المنافسة على الفوز بالبطولات الكبيرة، وسط اهتمام من ريال مدريد وكذلك مانشستر.

فيرديناند يُرحب بانضمام كين لمانشستر، ولكنه يشك في إمكانية موافقة مدرب الشياطين السابق على هذه الخطوة، التي ستمنع يونايتد واحد من أهم المهاجمين في العالم.

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وقال أسطورة النادي الإنجليزي:"هل أُرحب بانتقال كين لمانشستر يونايتد؟ نعم بكل تأكيد وبنسبة 100%، لأن الجميع يعلم قيمته وهو في حالة بدنية وفنية جيدة".

وأضاف:"عندما تتعاقد معه فأنت تضمن عدد وافر من الأهداف بالدوري الإنجليزي، ولكني لا أتوقع موافقة توتنهام على رحيله بشكل عام".

وتابع:"وحتى عندما يتعلق الأمر بجوزيه مورينيو، فلا أتوقع موافقته على انضمام اللاعب لمانشستر على وجه التحديد".

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وأما عن جادون سانشو:"لاعب عظيم جداً وأمامه مستقبل رائع، لذلك أرحب أيضاً بالحصول على خدماته الآن".

يذكر أن مانشستر وضع ضمن خطط العديد من اللاعبين الصيف القادم، أبرزهم جاك جريليش وجيمس ماديسون وكاليدو كوليبالي، بالإضافة لكين وسانشو لتدعيم صفوف فريق المدرب أولي جونار سولشاير.