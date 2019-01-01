فيرديناند: راموس أفضل من فان دايك

مدافع مانشستر يونايتد السابق يفاضل بين فان دايك وراموس

فيسبوك تويتر محمد عماد

وصف ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد بأنه أفضل مدافعي العالم حاليًا، وأنه أفضل من فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول حاليًا.

ويعتبر الكثيرون حاليًا اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك أفضل مدافعي العالم، في المقابل يتعرض سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد للعديد من الانتقادات.

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ولكن فيرديناند المتوج بدوري أبطال أوروبا عام 2008 كان له رأي آخر وقال: "راموس الأفضل من حيث عدد الألقاب وتأثيره في المباريات الكبرى، لا يمكنك أن تكون الأفضل في حال تواجد فريقك دومًا في مركز الوصافة أو الثالث أو الرابع".

كما أضاف مدافع منتخب الأسود الثلاثة السابق: "بهذه الطريقة أيضًا يتم اختيار أفضل لاعبي العام، تأثير اللاعب على فوز فريقه بالبطولات، فان دايك لاعب رائع وإمكانياته تؤهله لكي يكون أفضل مدافع بالعالم، ولكن حاليًا ليس هو الأفضل".