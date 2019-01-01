فيرديناند: باريس فاز بدون أفضل لاعبيه في الهجوم

ورغم ذلك يجد المدافع السابق في الأمر فرصة للتعلم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قلل ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق من قيمة الخسارة أمام باريس سان جيرمان، مؤكداً أنها كانت متوقعة.

وقال فيرديناند في تصريحاته لبي تي سبورت:"هذا كان كشفاً للحقيقة بالنسبة لهذا الفريق، هو ليس بالأمر السيء، بل شيء للتعلم منه".

وأضاف:"في تلك المرحلة ربما كان أولي جونار سولشار يحضر لتلك الخسارة، ولكن الليلة لم نظهر أي شيء كقوة هجومية، فريق باريس سان جيرمان هذا قد فاز بدون اثنين من أفضل لاعبيه الهجوميين.

ويغيب غن باريس الثنائي نيمار وإدينسون كافاني بالإضافة للظهير الأيمن توماس مونييه بسبب الإصابة.

يذكر أن فريق العاصمة الفرنسية قد فاز على يونايتد في ملعب أولد ترافورد بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.