فيردناند: ليفربول متوتر بسبب غياب البطولات لسنوات

تعرف على تصريحات فيردناند بشأن موسم ليفربول

أكد أسطورة مانشستر يونايتد، ريو فيردناند، أنّ فريق ليفربول يشعر بالتوتر والضغط بسبب ابتعاده عن البطولات لسنوات طويلة.

ليفربول يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي ويواجه بايرن ميونخ مساء اليوم، الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فيردناند في تصريحات لبرنامج talkesport البريطاني: "ليفربول يقدم موسمًا جيدًا للغاية ويجب عليهم استغلال كل فرصة متاحة لتحقيق أي لقب".

وتابع: "اشعر وأن الريدز أكثر توترًا في المباريات الكبرى وهذا الأمر مفهومًا لأن الجمهور ينتظر بطولة كبرى منذ سنوات وهو ما لم يتحقق".

قلب دفاع الشياطين الحمر السابق دعّم ليفربول للفوز على بايرن ميونخ والوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فاز بايرن ميونخ ثِلِاِثِ مِبِاِرِيِاِتِ في 8⃣ مباريات لعبها أمام ليفربول في البطولات الأوروبية🤔



صحّح ما تحته خط.. ✍️ pic.twitter.com/KqjXQFVVkV — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

وأردف: "بايرن في مرحلة انتقالية وأفضل لاعبيهم حتى الآن هما آرين روبن وفرانك ريبيري ولم يعد مستواهم كما كان في السابق. أعتقد أن تأهل البافاري سيكون مفاجأة بالنسبة لي".

واختتم: "بايرن ميونخ كان يستحق الفوز بهذه البطولة أكثر من مرة في وقت سابق لولا إصابات نجومه في مباريات هامة".

ليفربول لم يحصد لقب الدوري الإنجليزي منذ 1990 كما كان آخر تتويج بدوري أبطال أوروبا في 2005 بعد التغلب على ميلان.