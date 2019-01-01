ما هو فيرجي تايم؟ وتاريخ مانشستر يونايتد مع أهداف الوقت القاتل

أُشيع عن مانشستر يونايتد امتياز الشياطين الحمر بتسجيل الأهداف في الوقت بدل الضائع أكثر من أي فريق آخر في ما يعرف باسم "فيرجي تايم" ولكن ما صحة ذلك؟

جميعنا مر بمثل هذه اللحظات، عندما يكون فريقك متأخراً في النتيحة بهدفين لهدف مع نهاية الوقت الأصلي وبداية الوقت الإضافي الذي احتسبه الحكم الرابع ويقدر بما يقرب من ست دقائق بالتمام والكمال وفيها تمر كل ثانية وكل دقيقة وكأنها عمر طويل، ويزداد الفائز في النتيجة قناعةً بأن فريقه سيتمكن من الصمود في ما تبقى من عمر المباراة، قبل أن تأتي الصدمة بتسجيل المنافس لهدف التعادل في الوقت القاتل أو فيرجي تايم.

اشتهر مانشستر يونايتد بهذا المصطلح بسبب كثرة الأهداف التي سجلها الفريق في فترة فيرجسون في القت بدل الضائع والذي كان ينقذهم من الخسارة إما بالتعادل أو الفوز ولكنه بطبيعة الحال يمكن تطبيقه على أندية آخرى، وسيعود تاريخ أول ظهور للفيرجي تايم في موسم 1992/93 في مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد وينزداي عندما سجل اليونايتد التعادل في الدقيقة 90 قبل أن يسجل ستيف بروس هدف الفوز في الوقت بدل الضائع وهو ما مهد اللقب الأول للفريق منذ 26 عاماً.

يتحدث الحكم الإنجليزي الدولي السابق "جراهام بول" عن هذا الأمر ويقول: عندما تحكم فأنك لا تؤمن بالفيرجي تايم، وأضاف في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" : أنها خرافة شعبية تغار فيها الفريق من نجاح مانشستر يونايتد، لكنه اعترف أنه ربما يكون هناك سبب نفسي وراء تلك الظاهرة حيث قال: اعتقد أنه سيكون من السهل وصف ذلك بالهراء، عندما تحلل ما يجري نفسياً، يمكن القول بأن الضغط الذي تتسبب فيه ملاعب مثل ستامفورد بريدج، الإمارات وأولد ترافولد يقود المنافس إلى اللا وعي.

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كم عدد الأهداف التي سجلها مانشستر يونايتد في "فيرجي تايم"؟

من المستحيل إثبات وجود مصطلح "فيرجي تايم" ولكن الإحصائيات أوضحت أن مانشستر يونايتد سجل العديد من الأهداف في الوقت الإضافي والتي كانت مؤثرة بشكل كبير على النتيجة النهائية، في خلال فترة السير أليكس فيرجسون في أولد ترافولد في الفترة ما بين 1992 و2013، سجل اليونايتد عدد أهداف بنسبة 4.98% في الوقت بدل الضائع بمعدل 81 هدف.

ولكن بعد اعتزاله في 2013، أحرز الفريق 24 هدف من بين 355 هدف بالمجمل، أي بنسبة أعلى تصل إلى 6.76%.

مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز من موسم 1992/93 إلى موسم 2012/13 من موسم 2013/14 حتى الآن الأهداف 1627 355 الأهداف التي سُجلت بعد الدقيقة 90 81 24 النسبة المئوية للأهداف التي سُجلت بعد الدقيقة 90 4.98% 6.76%

ما هو سجل الأندية الأخرى في "فيرجي تايم" مقارنةً بمانشستر يونايتد؟

على الرغم أن مصطلح "فيرجي تايم" يوحي بأن مانشستر يونايتد هو أكثر الأندية استفادةً من الوقت بدل الضائع، ولكن في الواقع يعد الغريم التقليدي "ليفربول" هو الأكثر تسجيلاً للأهداف بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ما بين 1992 و2013 سجل الريدز 24 هدفاً "للفوز" بعد الدقيقة 90.

الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1992/93 حتى موسم 2012/13 عدد أهداف الفوز المسجلة بعد الدقيقة 90 ليفربول 24 آرسنال 19 تشيلسي 18 إيفرتون 16 مانشستر يونايتد 16 نيوكاسل يونايتد 14 أستون فيلا 12 توتنهام هوتسبيرز 12 ويجان أتلتيك 12 بولتون واندرز 11 بلاكبيرن روفرز 10

أمثلة على بعض أهداف مانشستر يونايتد بمصطلح "فيرجي تايم"

من بين الأهداف التي لن تنسى لمانشستر يونايتد وسجلها في توقيت "فيرجي تايم" هي العودة الشهيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1999 ضد بايرن ميونخ في المباراة التي لُعبت في كامب نو وشهدت تسجيل الثنائي البديل شيرينجهام وسولشاير لهدفي الفوز على البافاري في الوقت القاتل.

وكذلك أيضاً في إحدى أشهر ديربيات مانشستر، سجل مايكل أوين هدف الفوز للشياطين الحمر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه انتصاراً ثميناً، كان اليونايتد متقدم في النتيجة 3-2 قبل أن يتعادل كريج بيلامي في الوقت الإضافي، ومن ثم نجح المهاجم الآخر السابق لليفربول "أوين" في اقتناص الثلاث نقاط لفريقه.

ولكن هناك أندية أخرى حققت انتصارات بل ألقاب في "فيرجي تايم" مثل مانشستر سيتي الذي حقق الدوري الإنجليزي الممتاز في 2012 عقب تسجيل دزيكو وأجويرو لهدفي قلب الطاولة على كوينز بارك رينجرز في الوقت بدل الضائع، والطريف أن السيتي استطاع خطف اللقب أنذاك من السير أليكس فيرجسون نفسه!.

في هذا الموسم سجل ديفوك أوريجي هدفاً لن ينسى في ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون في الثواني الأخيرة من عمر المبارة ليهدي فريقه انتصاراً غالياً واصل به منافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري، أما بالنسبة لأخر عودة في النتيجة في الوقت القاتل لمانشستر يونايتد فكانت ضد باريس سان جيرمان بعد أن سجل راشفورد هدف التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء.