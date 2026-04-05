فيرجيل فان ديك يعتذر بعد الهزيمة الساحقة التي مني بها ليفربول أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

لم يتمكن ليفربول يوم السبت من التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد هزيمته الثقيلة أمام مانشستر سيتي، مما يعني أن فريق أرني سلوت سيقتصر سعيه هذا الموسم على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وقد أقر القائد فيرجيل فان ديك بخطأه وقدم اعتذاره.

كان الفريق الذي يحتل حالياً المركز الخامس في الدوري الإنجليزي متأخراً بنتيجة 2-0 بعد مرور 45 دقيقة من المباراة، ثم أنهى فريق بيب جوارديولا كل الشكوك بعد الاستراحة بتسجيل هدفين آخرين: 4-0.

أعرب فان ديك لصحيفة"ذا تايمز" عن خيبة أمله من أداء فريقه واعترف بخطأه. "لم نخذل أنفسنا والمدرب فحسب، بل خذلنا المشجعين أيضًا"، هكذا بدأ لاعب المنتخب الهولندي حديثه.

"الطريقة التي لعبنا بها الشوط الثاني يجب أن تكون مؤلمة للجميع. أود أن أعتذر عن ذلك"، تابع المدافع، الذي أشار بعد ذلك إلى أن الموسم المتواضع يثقل كاهله بشكل خاص من الناحية النفسية. "من الناحية النفسية، الوضع صعب للغاية في الوقت الحالي. بشكل عام، كان موسمًا صعبًا للغاية"، قال فان ديك.

سيتعين على ليفربول استعادة توازنه الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، تنتظر حامل اللقب مهمة صعبة. يوم الأربعاء، سيتوجه "الريدز" لزيارة باريس سان جيرمان.

"شاهدت جزءًا من المباراة أمس، وستكون مهمة صعبة. لكننا نتحمل مسؤولية، ليس فقط تجاه أنفسنا، بل تجاه المشجعين بشكل خاص"، خلص فان ديك.

ومع ذلك، لا يزال قائد المنتخب الهولندي واثقاً، بما في ذلك في مدربه. "بالطبع هو المسؤول بصفته المدير الفني، لكننا نحن من يجب أن نؤدي المهمة على أرض الملعب"، قال. "الجودة موجودة. لقد حظيت بفرصة اللعب لليفربول لسنوات عديدة، وكان أهم شيء دائماً هو التماسك".

"نحن الآن، بطبيعة الحال، في مرحلة انتقالية، لذا علينا أن نستعيد روح التضامن تلك"، يختتم حديثه.