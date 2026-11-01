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احتدم غضب فيرجيل فان دايك بعدما حُرم ليفربول من ركلة جزاء في الشوط الأول إثر شدٍّ لقميص ألكسندر إيزاك خلال الخسارة 0-1 أمام آرسنال على ملعب أنفيلد يوم الأحد. وتساءل اللاعب الهولندي عن سبب اضطرار أي مهاجم إلى الاحتجاج في ظل وجود هذا العدد الكبير من الكاميرات في الملعب، بعدما كانت الهدف المبكر لكاي هافيرتس كافية لتصدّر آرسنال القمة بفارق ثلاث نقاط.

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فان دايك يؤكد أن ركلة الجزاء لصالح إيزاك كانت واضحة

شعر ليفربول بأنه كان يستحق ركلة جزاء عندما أمسك يورين تيمبر بقميص إيزاك بينما مرّت عرضية سريعة داخل منطقة الجزاء، لكن لم يتدخل الحكم آندي مادلي ولا تقنية الفيديو المساعد. وقال فان دايك في تصريحات لشبكة Sky Sports، وفقًا لما نقلته صحيفة Express: «أعتقد أنها كانت ركلة جزاء واضحة. لقد شاهدت اللقطة مجددًا ورأيت أنها تُحتسب في مثل هذه الحالات. اليوم لم يُكتب لها ذلك».

وعندما سُئل عما إذا كان على إيزاك أن يبالغ في ردة فعله لإقناع الحكم، أجاب فان دايك: «لدينا 50 كاميرا. لماذا عليه أن يحتج في ظل وجود هذا العدد الكبير من الكاميرات؟ الجميع رأى اللقطة. في النهاية لم تُحتسب وخسرنا المباراة للأسف، لذا تهانينا لآرسنال».

ليفربول يتحسّر على الفرص الضائعة

اعترف فان دايك بأن ليفربول، الذي أصاب فلوريان فيرتز العارضة وسدد أليكسيس ماك أليستر رأسية فوق المرمى من فرصة سانحة قبل الاستراحة، كان بإمكانه تقديم المزيد في الثلث الأخير من الملعب، قائلاً: «شعور بخيبة الأمل. نلعب على أرضنا، وأتيحت لنا بعض الفرص. حاولنا كل شيء. كان بإمكاننا أن نقدّم أداءً أفضل قليلاً في الدقائق الـ15 الأخيرة لإيصال المزيد من الكرات إلى منطقة الجزاء».

وأضاف: «لم يكن ذلك كافيًا اليوم، ولهذا السبب فإن خيبة الأمل هي الشعور الذي يراودني. عندما استقبلنا الهدف لعبنا بشكل أفضل بكثير. كان بإمكان أليكسيس أن يغيّر مجرى المباراة».

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إيرولا يؤيد فان دايك بشأن ركلة الجزاء

وكان مدرب ليفربول أندوني إيرولا حازمًا بالقدر ذاته بشأن واقعة إيزاك، قائلاً: «كانت ركلة جزاء واضحة. أنت تمسك بالقميص، وجميعنا نرى أنه يمسك بالقميص. الكرة مرّت على بُعد سنتيمتر واحد فقط أمام أليكس. كان أليكس سيسدد الكرة أمام المرمى مباشرة. مجرد أنك تسألني عمّا إذا كان ينبغي له أن يسقط أرضًا، هذه هي المشكلة. لو سقط أرضًا، لاحتسبوا ركلة الجزاء في نظري. كانوا سيحتسبون ركلة الجزاء، بنسبة 100 بالمئة».

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كما أشار الإسباني إلى الخطأ من ركلة المرمى الذي أدى إلى هدف هافرتيس الذي حسم المباراة، قائلاً: «لا يزال لدينا الكثير من الأمور لتحسينها. أعتقد أن لدينا أشياء أحبها في الفريق، من حيث الرغبة والروح. أعتقد أن هناك شيئًا يعجبني في هذا الفريق، لكننا اليوم أخطأنا في ركلة مرمى واستقبلنا الهدف من تلك اللحظة، وهي أمور نحتاج بالتأكيد إلى تحسينها».

ماذا ينتظر ليفربول؟

أنهت الهزيمة سلسلة انتصارات ليفربول في خمس مباريات بجميع المسابقات، تاركةً أمام إيرولا الكثير من الأمور التي يتعين معالجتها قبل مواجهته المقبلة.

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وعلى ليفربول الآن أن يعيد ترتيب صفوفه بسرعة، إذ ينتظره لقاء في دوري أبطال أوروبا أمام فنربخشة يوم الأربعاء.