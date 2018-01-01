فان دايك: سأدافع عن صلاح وزملائي في أي وقت

فيرجل فان دايك مدافع ليفربول يؤكد أنه لن يسمح بالنيل من زملاءه في الفريق بأي مناسبة بعد مشادة محمد صلاح وسوكراتيس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره أرسنال ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق في حاجة دومًا ليدافع عن بعضه البعض، في إشارة للمشادة الي وقعت بينه وبين مدافع أرسنال سوكراتيس بسبب محمد صلاح.

وقال فان دايك: "رأيت سوكراتيس وهو يذهب لمحمد صلاح ويقول له أنه قام بالغطس، كان يهاجمه بعض الشيء، لكن أنا اردت أن أقول له أنه لم يقم بالتمثيل".

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وأضاف: "اجتمع الجميع حولنا فورًا، وظهر الأمر كأننا نتعارك، لكن ذلك ليس صحيحًا على الإطلاق، فقط أردت أن أتحدث معه، ذلك يحدث في كرة القدم وعلينا أن نستمر في المضي قدمًا".

وأكمل: "أنا أقوم بحماية زملائي في الفريق وهذا أمرًا طبيعيًا، وهكذا يجب أن يتصرف الجميع وهذا ما نقوم به، ندعم بعضنا البعض، وهذا ما سأقوم به في أي موقف شبيه".

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واختتم تصريحاته: "نستطيع أن نصب تركيزنا على مواجهة مانشستر سيتي في الوقت الحالي، بعد أن لعبنا مباراة مثالية أمام أرسنال، وهم أيضًا لعبوا بشكل جميل هذا الموسم".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق الفوز على أرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن لقاءات الجولة الـ 20 وسجل صلاح الهدف الرابع من ركلة جزاء اعترض عليها سوكراتيس بشكل كبير.