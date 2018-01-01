فان دايك يرد على رفض صلاح الاحتفال بالأهداف

فيرجل فان دايك مدافع ليفربول يؤكد على أهمية محمد صلاح بالنسبة للفريق، ويوضح أن عدم الاحتفال بالأهداف لا يعني أي شيء ذو أهمية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول على سعادته بما يقدمه النجم المصري محمد صلاح رفقة الفريق في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها صحيفة "ديلي ميل" وأكد خلالها على أهمية محمد صلاح بالنسبة للفريق وتطرق للحديث عن غياب الاحتفالات عنه مؤخرًا.

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وقال فان دايك: "هو يسجل الأهداف ويبتسم أحيانًا، لا يمكنه أن يبتسم طوال الوقت وفي كل ثانية من اليوم، لكنه يتمتع بما يقوم به في كرة القدم على ما أعتقد".

وأضاف: "هو يسجل أهدافه المعتادة ويعمل بشكل جاد سواء هجوميًا أو دفاعيًا، لا نحتاج للنظر لأمور سلبية مثل الاحتفال بالأهداف، علينا فقط أن نركز على الأمور الإيجابية".

وأكمل: "لقد سجل هاتريك في آخر مباراة بالدوري، كما سجل مجددًا ضد نابولي، هو لاعب هام للغاية بالنسبة لنا ويقوم بعمل رائع مؤخرًا".

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واختتم تصريحاته: "البعض يقول إنه لا يسجل بنفس قدر الموسم الماضي، لكن هذا يصدر من الإعلام، البعض يقلل من قدراته ولا يقدرها بشكل عادل، هو لاعب هام للغاية بالنسبة لنا وشخص مميز وقاتل داخل منطقة الجزاء".