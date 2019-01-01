فيرجسون: سمولينج قادر على إيقاف ميسي

تعرف على تصريحات فيرجسون بشأن ما يمكن أن يقدمه سمولينج أمام ميسي

توقع السير أليكس فيرجسون، المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد، أن يستطيع كريس سمولينج، مدافع الشياطين الحمر، إيقاف خطورة ليونيل ميسي، هداف برشلونة.

ميسي نجح في تسجيل 22 هدفًا في 30 مباراة أمام الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا.

وكتب فيرجسون في سيرته الذاتية التي نشرها عام 2013: "لإيقاف ميسي فأنت بحاجة إلى قلبي دفاع أحدهما قادر على حرمان اللاعب من التواجد في العمق وإجباره على الاتجاه نحو الأطراف".

وتابع: "صحيح سيكون خطيرًا ولكن أقل بكثير من وجوده في عمق الملعب وهذا أمر يكفي لتحجيمه وجعل المهمة أقل صعوبة".

ليو المحظوظ أمام مانشستر يونايتد 👌

ميسي فاز بـ 4 بطولات دوري أبطال منهم 2 على حساب يونايتد 🔴

منافسة رونالدوxميسي الجبّارة بدأت من هناك .. جذورها في مانشستر 🤛🤜



إليكم القصة كاملة بالتفصيل 🔽 pic.twitter.com/lHY26mLNSr — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

السير أوضح أنّه لا يود رؤية ميسي يعذب مانشستر يونايتد مرة أخرى بعد أن حرمه من بطولتي دوري أبطال أوروبا في 2009 و2011.

واختتم: "حينما نلعب مرة أخرى ضد برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا أفضل وجود إيفانز وسمولينج أو سمولينج وفيل جونز لأنني واثق من قدرة كريس على التقليل من خطورة اللاعب".

وكان سمولينج قد صرّح في المؤتمر الصحفي للمباراة استعداده لتحدي جديد ضد ميسي بعد أن لعب أمام كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي.