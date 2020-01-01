فيرتونخين يحير مورينيو في توتنهام

تصريحات غامضة من فيرتونخين

رفض جان فيرتونخين، قلب دفاع توتنهام ، حسم موقفه بصورة نهائية من التمديد مع السبيريز أو الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد فيرتونخين في الصيف المقبل وسبق وطلب المدرب جوزيه مورينيو منه علانية التوقيع على عقد جديد.

وقال البلجيكي في تصريحات صحفية: "لم أحسم مستقبلي بعد، ما أفعله حاليًا هو جلب ورقة وقلم ووضع الإيجابيات والسلبيات وكل الخيارات الممكنة بالنسبة لي".

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وتابع: "يجب عليّ أن أقرر ما الذي أرغب فيه خلال السنوات الثلاثة أو الأربعة المقبلة في مسيرتي الكروية، ما هو الفريق الذي سأستقر فيه للأبد".

وواصل: "يجب أن أبدأ في التفكير في المكان الذي أود العيش فيه واللغة التي أرغب في تعلمها والثقافة التي أتعايش معها، والأهم من ذلك، طبيعة الألقاب التي أنافس عليها في المستقبل. لا أود الندم على أي شيء في مسيرتي الكروية".

ورغم تصريحات صاحب الـ 32 عامًا المترددة، إلا أنّ وكيل أعماله، توم دي مول، سبق وأكد اقتراب توصل اللاعب لاتفاق نهائي مع توتنهام لتجديد عقده.

وقال في تصريحات صحفية: "فيرتونخين سعيد للغاية في توتنهام، ويحب مدينة لندن، كما أنّه يحترم الجميع وينتظر التقدير بعد 8 مواسم كاملة قضاها هناك".

واختتم: "لم نتوصل لاتفاق بعد، وكل شيء لا يزال واردًا، ولكن السبيريز يرغب في حسم الأمر مما يجعل باب التجديد مفتوحًا".

جدير بالذكر أنّ توتنهام تمكن من التمديد لتوبي ألدرفيلد قبل انتهاء عقده في الصيف المقبل.