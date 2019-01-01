فيرتونخين: توتنهام يجب أن يفوز بدوري أبطال أوروبا

نهائي إنجليزي خالص في مدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد يان فيرتونخين، مدافع توتنهام، بالعمل الكبير الذي قام به النادي طوال السنوات الأخيرة، والذي قاده لنهائي دوري الأبطال هذا الموسم أمام ليفربول.

توتنهام يلعب للمرة الأولى في تاريخه نهائي دوري أبطال أوروبا مساء السبت عندما يواجه ليفربول بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال فيرتونخين في تصريحات نقلتها "رويترز": "قبل خمس سنوات المدرب بدأ مشروعه مع النادي وأوصلنا لهذا المستوى، قام بعمل لا يصدق".

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فابينيو: فيرمينو كان له دور في انضمامي للريدز عندما قام بمراسلتي، وقال لي أن المدرب سأل عنك وعن رأيي في مستواك وأخبرته العديد من الأشياء، وبدوري استفسرت منه عن ليفربول، بعدها ليفربول تواصل مع وكيل أعمالي وأخبروه بالرغبة في التعاقد معي 💬 pic.twitter.com/rny6nbtT2C — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 31, 2019

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وأضاف: "نملك مجموعة كبيرة من اللاعبين، هؤلاء من الأكاديمية، ومن يمثل منتخب إنجلترا، وأجانب، الجميع يملك رابطاً الآن مع النادي".

وواصل البلجيكي: "كل هؤلاء عملوا معاً لبلوغ هذا المستوى، كان هذا طموحنا، لعبنا أدوارنا والآن نطمح لتتويج الأمر بدوري الأبطال، دائماً ما سعيت للعب تلك البطولة".

وختم: "في كل مباراة كان هناك أمراً مجنوناً هذا الموسم بالأبطال، أتمنى أن أتذكر هذه السنة في نهاية مشواري، يجب أن نفوز بالبطولة، هذا قدرنا".

وسيكون توتنهام على موعد لتحقيق بطولته الأولى هذا الموسم بعد حلوله رابعاً في ترتيب البريميرليج وخروجه مبكراً من منافستي الكأس المحليتين.