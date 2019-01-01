فيرتونخين: تأهلنا لنصف نهائي الأبطال بالصدفة

تعرف على تصريحات مدافع السبيرز حول الوصول إلى نصف نهائي الأبطال

أكد يان فيرتونخين، مدافع توتنهام، أنّ الفريق وصل إلى نصف النهائي بمحض المصادفة مشيرًا إلى أنّ تقينة الفيديو أنقذت الفريق.

توتنهام خسر أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 بعد أنّ ألغى الحكم هدفًا للسيتزنز في الدقائق الأخيرة بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وقال البلجيكي في تصريحات صحفية: "تواجدنا في نصف النهائي بالمصادفة، لم أكن أتصور أننا سنصل إلى هذا الدور".

وأوضح: "بعد الهدف الخامس الجميع سقط على الأرض وكنا نعتقد أنّ المباراة انتهت وفشلنا في الوصول للدور المقبل ولكن بعدها من دون أي توقع ظهر الحكم ليلغي الهدف مما حفزنا على القتال في الثواني المتبقية للحفاظ على النتيجة".

وحول مواجهة أياكس في نصف النهائي، علّق فيرتونخين: "وصولهم إلى هذا الدور مفاجيء أكثر منا، لم يكن أحد يتوقع هذا الإنجاز على الإطلاق".

أربعة فرق إنجليزية ستتواجد في نصف نهائي البطولات الأوروبية الكبرى خلال موسم واحد للمرة الأولى منذ موسم 1983/84.



هيمنة الإنجليز! 🌟#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/UOfurZFsDK — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 18, 2019

وتابع: "شاهدتهم في كل مباراة وأتحدث مع اللاعبين بانتظام وكنت أرى أنّهم فريقًا رائعًا ولكن إقصاء ريال مدريد ثم يوفنتوس. أمر جنوني".

واختتم: "سوف تكون مباراة رائعة فأنا أعلم إمكانيات أياكس جيدًا وسوف تكون المباراة ممتعة دون شك".

جدير بالذكر أنّ السبيرز وصل إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 1962 بينما لم يلعب أياكس في هذا الدور منذ 22 عامًا.