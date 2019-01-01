فيرتونخين: من الخزي عدم تتويج توتنهام بالبطولات

توتنهام يغيب عن البطولات مع بوتشيتينو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالب يان فيرتونخين، مدافع توتنهام، من فريقه التوحد والعمل على إحراز بطولة لتتويج العمل الكبير الذي يقوم به النادي في السنوات الماضية.

ولم يفز توتنهام بأي بطولة مع مدرب الحالي ماوريسيو بوتشيتينو رغم الأداء المميز والمشاركات الأوروبية، وآخر تتويج يعود لكأس الرابطة في 2008.

وقال فيرتونخين مع "جارديان": "من المهم جداً تحقيق بطولة، هذا الفريق يستحق ما هو أكثر، يستحق التتويج بعديد البطولات".

وأتبع: "في الأعوام الخمسة الأخيرة لم نحظى بالحظ، ولكن كنا جيدين للغاية، سيكون أمر مخزي إذا لم نكافيء أنفسنا".

تحليل | أفكار أنشيلوتي تنهار أمام صلابة غير معتادة لميلان

⭕️ بمجرد أن ينتهي منتخبنا العربي القطري من بطولة #كأس_آسيا2019 سيكون على موعد مع احتكاك عالمي وقوي في بطولة كوبا أمريكا القادمة بالبرازيل 🇧🇷

من وجهة نظرك .. ما هي فرص العنّابي في هذه البطولة 🇶🇦👀 pic.twitter.com/A01E7ZnFEO — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 27, 2019

رسميًا.. وست هام يحسم مصير أرناتوفيتش

وختم البلجيكي: "الجميع في هذا النادي يستحق هذه المكافأة والفوز ببطولة".

وتعرض الجيل الحالي لتوتنهام لعديد الانتقادات من الجماهير والصحافة بسبب عدم قدرته على تحقيق أي بطولات رغم الأسماء الكبيرة التي تلعب للنادي.

وودع توتنهام كأس كاراباو الأسبوع الماضي، ويلعب مساء الأحد في كأس الاتحاد مع كريستال بالاس ضمن الدور الرابع.