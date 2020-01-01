فيربو يعصي أوامر برشلونة ويتعرض لإصابة جديدة

جونيور فيربو نجم فريق برشلونة يتعرض لإصابة في يده بعد مشاركته في أحد سباقات الكارتينج.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تعرض اللاعب الشاب جونيور فيربو الظهير الأيسر لنادي برشلونة لإصابة قوية في يده.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن الإصابة جاءت بعد مشاركة اللاعب في أحد سباقات الكارتينج.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب كان قد تم منعه من المشاركة في مثل تلك الأنشطة بأوامر من ناديه برشلونة لكنه شارك على أي حال.

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ولا يعد فيربو هو الأول من نجوم برشلونة الذي ينخرط في سباقات الكارتينج، حيث سبقه لهذا الظهير الأيمن نيلسون سيميدو.

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ويمر النادي الكتالوني بفترة عدم استقرار فني وإدارة بسبب مشاكل الإدارة مع نجوم الفريق والنتائج المتذبذبة في الفترة الأخيرة.

وكان برشلونة قد خسر لقاء الكلاسيكو الأخير ضد ريال مدريد ضمن لقاءات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني بهدفين نظيفين.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة وأمامهم ريال مدريد متصدرًا بـ 56 نقطة.