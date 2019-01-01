فيربو فخور بأخبار انتقاله إلى برشلونة

هل ينتقل ظهير بيتيس إلى البلوجرانا؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جونيور فيربو ظهير ريال بيتيس الإسباني سعادته بالأخبار التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال فيربو في تصريحاته لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية:"صحيح أني سمعت بعض القصص عن انتقالي إلى برشلونة".

وأضاف:"آخذ فخراً حقيقياً من تلك كالأنباء، إطراء كبير أن يتم ربطك ببرشلونة".

وتابع:"ولكن في هذه اللحظةو أركز في الفترة التحضيرية مع بيتيس، أنا ممتن لهذا النادي لأنه قد منحني كل شيء".

وكان فيربو -22 عاماً- قد ارتبط بالانتقال إلى برشلونة الباحث عن بديل يؤمن مقعد الظهير الأيسر، بعد استعادة مارك كوكوريا من إيبار وإعادة بيعه لخيتافي.

يذكر أن فيربو قد انطلق في فريق بيتيس الأول بالموسم الماضي منتزعاً المقعد الأساسي، ومسجلاً 3 أهداف في 24 مباراة بالليجا.