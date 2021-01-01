فيربو سيرحل ولن ينضم أحد مكانه .. برشلونة يراهن على مشروع الشباب

بيدري وفاتي منحا برشلونة خيارات شابة

يبدو أن نجاح تجربة بيدري وأنسو فاتي وأراوخو وجعلت برشلونة يؤمن أكثر بلاعبيه الشباب بدلًا من البحث عن نجوم تكلف خزائنهم الكثير من الأموال كما حدث في السنوات الماضية.

وعلى مستوى الظهير الأيسر سيراهن برشلونة على صاحب الـ 17 عامًا أليخاندرو بالدي حيث سيتم تصعيده إلى الفريق الأول في أقرب وقت.

ذلك الأمر هو ما يحبه جميع المدربين في برشلونة سواء رونالد كومان أو المدير الفني لفريق تحت 17 عامًا لينضم بالدي بدوره إلى مجموعة الشباب الذين تألقوا هذا الموسم.

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المثير للدهشة أن كومان مستعد للاستغناء عن بديل جوردي ألبا جونيور فيربو، ألبا الذي لن يتمكن من لعب كل مباراة وسيحتاج إلى الراحة في مرحلة ما.

سيكون الظهير الأيمن في الأصل والمنضم الصيف الماضي إلى برشلونة ديست البديل الأول لألبا وإلى جانب ذلك سيكون الحل في فريق الشباب.

فكرة الإدارة الرياضية الحالية في حال انتقال أو إعارة لاعب بيتيس السابق هي عدم التعاقد مع أي لاعب والمراهنة على تصعيد أليخاندرو بالدي الظهير الأيسر الذي يعجب الكثيرين في برشلونة.

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يذكر أن برشلونة قد بدأ الموسم بشكل مهتز ولكن مع الوقت بدأت الأمور في التحسن وبزغ أكثر من اسم شاب يقول إن النادي الكتالوني ينوي العودة إلى جذوره.