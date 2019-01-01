فيربو: أريد جعل الأمور أصعب على جوردي ألبا

اللاعب الشاب فيربو جونيور المنضم لبرشلونة من صفوف ريال بيتيس يسعى لتصعيب المنافسة على نظيره جوردي ألبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم الشاب فيربو جونيور لاعب ريال بيتيس السابق المنضم مؤخرًا لصفوف برشلونة بما كان عليه الفريق وقت تواجد المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيربو خلال حوار أدلى به لصالح صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلاله أنه سيحاول تقديم أفضل ما لديه ليكون منافسًا لجوردي ألبا على مركزه.

وقال فيربو: "سبق وأن قمت بالإشادة ببيب جوارديولا وبما كانت برشلونة عليه عندما كان هنا، لقد كان الفريق في أفضل أحواله، أتمنى أن نتفوق على ما كان عليه الفريق في ذلك الوقت، ذلك سيعني أننا قمنا بعمل رائع للغاية".

"من الصعب أن تأخذ مكان لاعب مثل جوردي ألبا منذ وصولك، أنا أعمل بشكل شاق يوميًا لأكون جاهزًا في أي وقت يطلب مني المدير الفني أن أتواجد فيه".

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وأضاف: "تواجدي في برشلونة هو مشروع طويل الآجل، أريد أن أكون جاهزًا للوقت الذي سيطلبني فيه المدير الفني، وأسعى لجعل الأمور صعبة على جوردي ألبا".

وأكمل: "ألبا مثال رائع على اللاعب الظهير، وأفضل منافس يمكن لأي لاعب الحصول عليه، هو الأفضل في مركزه بالعالم، وذلك سيساعدني على التطور".

جدير بالذكر أن فيربو كان قد انضم من ريال بيتيس ليحل أزمة الظهير الأيسر في نادي برشلونة، حيث لا يتوفر البديل المناسب لجوردي ألبا منذ سنوات.