فيران توريس يُعدد فضائل تعلمها في مانشستر سيتي قبل الانتقال لبرشلونة!

ودّع فيران توريس جماهير مانشستر سيتي على طريقته الخاصة، إذ أكد على أنه تعلم الكثير بتجربته القصيرة داخل النادي السماوي رغم ما عاناه بسبب فيروس كورونا.

وغادر توريس مانشستر سيتي متوجهًا إلى برشلونة في يناير 2022 بصفقة ضخمة بلغت قيمتها 55 مليون يورو بجانب 10 ملايين أخرى كمتغيرات.

توريس وصل إلى سيتي في 2020 بعدما جذب الأنظار بشدة مع فالنسيا نظير 33 مليون يورو، لكن رحلته لم تكن الأفضل في ملعب الاتحاد.

وكتب الدولي الإسباني لجماهير سيتي وودعهم بقوله "أترك الكثير من الأصدقاء الجيدين في مانشستر ولكنني سأحمل الكثير من الخبرات والذكريات الرائعة في حياتي".

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كما أضاف "لسوء الحظ، منعني الوباء حقًا من الاستمتاع بمدينة مانشستر أو بالمناطق المحيطة، ولكن العام الماضي كان لا يصدق بالنسبة لي".

وواصل "في مانشستر سيتي لم أتطور كلاعب فحسب، بل نمت شخصيتي أيضًا، أنا أقوى بكثير لأنني أواجه التحديات الجديدة كلاعب محترف، وأعلم أيضًا أنني كنت محظوظًا حقًا لارتداء قميص هذا النادي العظيم".

وأتم "أود أن أشكر بيب جوارديولا وإدارة مانشستر سيتي وزملائي في الفريق والجهاز الفني، الآن أنا أعود إلى إسبانيا ولكن أحملكم جميعًا في قلبي، أترك القليل من قلبي في مانشستر".

الجدير بالذكر أن فيران توريس مع سيتي خاض 43 مباراة وسجل 16 هدفًا، مع تحقيقه للدوري الإنجليزي وكأس كاراباو، والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.