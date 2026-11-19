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وجه باريس سان جيرمان، ردًا قاطعًا على التقارير المتداولة بشأن استعداده لبيع فيران توريس إلى أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير. ويمر المهاجم الإسباني بفترة صعبة على مستوى الأداء، لكن ما يقال بشأن مستقبله القريب أثار جدلًا واسعًا في العاصمة الفرنسية.

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توريس يواجه شائعات رحيل مبكر

وبعد وصوله بطموح كبير، وبصفقة ضخمة بلغت قيمتها 50 مليون يورو، تشير التقارير إلى أن توريس يواجه صعوبة في إقناع إدارة باريس سان جيرمان بشكل كامل، ورغم تسجيل المهاجم السابق لبرشلونة لسبعة أهداف منذ انضمامه إلى النادي، لكنه فشل في هز الشباك منذ 20 سبتمبر الماضي.

وقد أثار هذا الصيام التهديفي الطويل تساؤلات جدّية حول مدى تأقلمه ومكانته على المدى البعيد في الفريق، حيث تفيد صحيفة El Nacional بأن الرحيل المبكر بات الآن احتمالًا حقيقيًا.

تقارير متضاربة من إسبانيا

ووفقاً للتقرير ذاته، فإن النادي الباريسي منفتح فعليًا على التخلي عن توريس في يناير، وسط مؤشرات حول اهتمام كبير من قِبل أتلتيكو مدريد باللاعب، وأن هناك محادثات أولية قد جرت بالفعل.

ورغم ذلك، إلا أن هذه المزاعم قوبلت برد فوري، إذ نفى "PSG Inside Actus" التقارير الإسبانية تمامًا. ويترك هذان الطرحان المتضاربان مستقبله القريب يكتنفه الغموض. في الوقت الذي يرفض فيه المستشار الرياضي لويس كامبوس، بيع اللاعب بسعر مخفض بشكل كبير، إذ يعتزم حماية الاستثمار المالي الكبير للنادي بحزم.

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تراجع المستوى يزيد الضغوط في باريس

إن تسجيله سبعة أهداف يعني أنه لم يفشل تمامًا في أيامه الأولى في باريس، لكن صيامه التهديفي الأخير يبعث على القلق بلا شك. كما أن المنافسة على المراكز الهجومية في باريس سان جيرمان لا تزال شرسة للغاية. ويمكن أن تتحول الفترات الطويلة دون تسجيل سريعًا إلى مشكلة لأي مهاجم يسعى إلى ضمان مكان أساسي بشكل منتظم.

ويتعين على توريس استعادة حسه التهديفي سريعًا للحفاظ على ثقة مدربه وتبرير قيمة انتقاله الضخمة، ومن المرجح أن يمنحه النادي مزيدًا من الوقت للتأقلم مع متطلباته التكتيكية الصارمة.

الوقت ينفد أمام توريس

إذا لم يتحسن مستواه الفردي سريعًا، فستواجه إدارة النادي الباريسي قرارًا صعبًا. وقد يحوّل تحقيق التوازن بين القيمة السوقية للاعب وتطلعات النادي الاقتصادية والرياضية هذه المسألة إلى قضية بالغة الحساسية. وفي الوقت الحالي، تبقى إمكانية انتقاله إلى أتلتيكو في الشتاء مجرد شائعة محل جدل كبير.