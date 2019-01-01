فيراتي: نيمار بنفس أهمية رونالدو وميسي بالنسبة لنا

ماركو فيراتي نجم فريق باريس سان جيرمان يؤكد أن غياب نيمار عنهم يمثل في صعوبته غياب ميسي عن برشلونة وكريستيانو عن يوفنتوس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب فريق باريس سان جيرمان أنه يفضل ألا تحدث الكثير من التغييرات على الشكل الحالي للفريق من أجل التتويج بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق الحالي أكثر من رائع ولم ينقصه سوى غياب نيمار أمام مانشستر يونايتد وبعض التفاصيل الأخرى.

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وقال فيراتي: "لن أحب أن نحدث الكثير من التغيرات خلال الفترة المقبلة بداخل الفريق من أجل بطولة دوري أبطال أوروبا، نحن قريبون بالفعل".

وأضاف: "لقد خرجنا من البطولة بسبب أخطاء غريبة في مباراة واحدة، لا أعتقد أنه علينا تغيير الكثير، لكننا كنا نفتقد نيمار خلال تلك المباراة".

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وأكمل: "خسارة نيمار في مثل تلك المباريات مثلما يلعب برشلونة بدون ليونيل ميسي أو يوفنتوس بدون كريستيانو رونالدو".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد غادر بطولة دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي أمام فريق مانشستر يونايتد بعد الخسارة في فرنسا بثلاثة أهداف لهدف.