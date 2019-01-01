فيراتي عن نيمار: لو أراد أي لاعب الرحيل عليه المغادرة فورًا

ماركو فيراتي نجم فريق باريس سان جيرمان يؤكد أنه على نيمار مغادرة باريس سان جيرمان لو كان يريد الرحيل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ماركو فيراتي نجم فريق باريس سان جيرمان أن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا عليه الرحيل فورًا عن النادي لو كانت تلك هي رغبته.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيراتي لصالح "RMC sport" وأكد خلالها أنه لا يريد رحيل نيمار لكن لو كان ذلك ضروريًا فيجب أن يحدث.

وقال فيراتي: "عندما يريد أي لاعب أن يرحل على النادي أن يتركه يغادر فورًا، إذا كان ذلك يناسب الفريق بكل تأكيد، لكنني لا أظن أنه يجب على أي فريق الإبقاء على لاعب يسعى للذهاب".

هل يتأثر مشروع باريس سان جيرمان برحيل نيمار؟

وأضاف: "بكل تأكيد سيكون الأمر محبط بالنسبة لي لو رحل نيمار، لم أسمعه من قبل يقول مثل تلك الأمور، ولا أعرف ما الذي قاله للنادي مؤخرًا، لكنني شخصيًا وبكل تأكيد أفضل أن يستمر معنا".

وكانت العلاقة بين نيمار وباريس سان جيرمان قد تدهورت مؤخرًا عقب تجاهل النادي للوقوف بجواره في مشكلته الأخيرة بالبرازيل.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت على رغبة نيمار في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف.