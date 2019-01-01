فيراتي: لو عدنا مباراة مانشستر يونايتد عشر مرات باريس سيفوز في تسع

مباراة لا تزال عالقة في الأذهان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد ماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان، للحديث من جديد عن مباراة مانشستر يونايتد التي خسرها ناديه بدوري أبطال أوروبا.

وكان بي إس جي قد فاز ذهاباً بهدفين نظيفين بمانشستر، ولكن سقط إياباً في العاصمة الفرنسية بنتيجة ثلاثة أهداف لواحد وودع المسابقة في دور الستة عشر.

وقال فيراتي مع "تيليفوت": "الجماهير غاضبة، ولكن أنا أثق في هذا الفريق، لو لعبنا هذا اللقاء عشر مرات، كنا لنفوز في تسع منها".

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"الجميع يتحدث عن أن الفوز بالدوري سهل لأنهم لا يفوزون" 🤦‍♂️



⚪️⚫️ أليجري ينتقد الجميع 👇 pic.twitter.com/sXZx7AFRtn — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 14, 2019

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وأضاف: "لا نحتاج للتغيير، نملك مدرب كبير ولاعبين رائعين، يكفي وجود نيمار ومبابي وهم من الأفضل في العالم".

واستمر: "أردنا التأهل لربع النهائي حتى يلعب نيمار ويتواجد معنا، كانت لتكون هديتنا له، أتمنى عودته سريعاً".

وختم فيراتي بالحديث عن مستقبله: "سأكون في باريس العام المقبل لطالما لا يريد النادي الاستغناء عني".

ويلعب بي إس جي مساء اليوم، الأحد، قمة الدوري الفرنسي مع نظيره ليل على ملعب الأخير.