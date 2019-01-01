النتائج المباشرة
الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

فيراتي: لو عدنا مباراة مانشستر يونايتد عشر مرات باريس سيفوز في تسع

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
مباراة لا تزال عالقة في الأذهان
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

عاد ماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان، للحديث من جديد عن مباراة مانشستر يونايتد التي خسرها ناديه بدوري أبطال أوروبا.

وكان بي إس جي قد فاز ذهاباً بهدفين نظيفين بمانشستر، ولكن سقط إياباً في العاصمة الفرنسية بنتيجة ثلاثة أهداف لواحد وودع المسابقة في دور الستة عشر.

وقال فيراتي مع "تيليفوت": "الجماهير غاضبة، ولكن أنا أثق في هذا الفريق، لو لعبنا هذا اللقاء عشر مرات، كنا لنفوز في تسع منها".

اختيارات المحررين

إبراهيموفيتش يواصل التألق ويقود لوس أنجلوس للانتصار بثنائية على فيلادلفيا

باريس سان جيرمان يزاحم برشلونة على جريزمان

وأضاف: "لا نحتاج للتغيير، نملك مدرب كبير ولاعبين رائعين، يكفي وجود نيمار ومبابي وهم من الأفضل في العالم".

واستمر: "أردنا التأهل لربع النهائي حتى يلعب نيمار ويتواجد معنا، كانت لتكون هديتنا له، أتمنى عودته سريعاً".

وختم فيراتي بالحديث عن مستقبله: "سأكون في باريس العام المقبل لطالما لا يريد النادي الاستغناء عني".

ويلعب بي إس جي مساء اليوم، الأحد، قمة الدوري الفرنسي مع نظيره ليل على ملعب الأخير.

إغلاق