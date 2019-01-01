فيراتي فخور بشخصية باريس ونافاس غير نادم

ردود أفعال نجوم باريس سان جيرمان بعد التعادل أمام ريال مدريد

نجح نادي باريس سان جيرمان في الهروب من فخ الخسارة أمام ريال مدريد بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا حيث تعادل فريق العاصمة الفرنسية خارج الديار إيجابيًا 2-2.

وفي تصريحات النجم الإيطالي ماركو فيراتي بعد انتهاء المباراة قال: "لقد عانينا هنا في مدريد ولكن قدمنا أداء جيد، تحقيق الفوز هنا ليس بالأمر السهل على جميع الفرق، هم لديهم خبرة كبيرة ونجوم على أعلى مستوى، نحن أيضًا لم نقدم الأداء المعهود لنا".

وتابع: "في شوط المباراة الأول أهدرنا العديد من الفرص ولكن تمكنا من العودة وتعويض ذلك في النهاية، لقد كانت الأمور صعبة بعض الشيء، ولكن أظهرنا شخصية الفريق في النهاية".

ومن جانب الحارس كيلور نافاس الذي خاض المباراة أمام فريقه السابق قال: "بالطبع الجميع دائمًا ما يكون لديه بعض الذكريات والمشاعر عندما يعود إلى هنا ولكن الجميع في أرض الملعب يدافع عن ألوان فريقه".

ملخص ما حدث في دوري الأبطال اليوم.. 🎨#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/dt47UNHryk — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 26, 2019

وأضاف: "أنا سعيد في باريس والرحيل هو الشيء المقدر لي، لقد حظيت بأوقات رائعة هنا والجميع أصدقائي ولدينا الكثير من الذكريات الجميلة سويًا".

يذكر أن نافاس تمكن من التتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاثة مرات متتالية مع النادي الملكي.