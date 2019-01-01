فيراتي: توخيل داخل عقولنا.. وقد أنهي مسيرتي في باريس

اللاعب الإيطالي يشيد بمدربه الألماني..

أبدى ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان اعتقاده بإمكانية إنهائه لمسيرته في ناديه الحالي.

وقال فيراتي لصحيفة لو باريزيان:"بالتأكيد أشعر يأهميتي هنا، المدرب يطلب مني الكثير، ولكن الكل يجب أن يكون قائداً في موقعه".

وأضاف:"(توماس) توخيل دخل في عقولنا بتفسيراته، تدريباته تسير برسوم محددة نراها في المباراة، إنه لا يترك شيئاً للصدفة".

وأوضح:"قلت أن وكيلي (مينو رايولا) والنادي قد تحدثا بالفعل، ولكننا لم نوقع بعد. لدي الكثير من الأعوام في عقدي، لا مشكلة بتوقيع عقد جديد، يمكنني إنهاء مسيرتي هنا، إذا أراد النادي ذلك".

يذكر أن عقد اللاعب الإيطالي مع النادي الباريسي يمتد حتى صيف 2021.