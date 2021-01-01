فيراتي: برشلونة خنقنا، وهذه هي نقطة قوتهم!

ماركو فيراتي يعترف أن برشلونة تفوق على باريس سان جيرمان في لقاء إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

أكد ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان أن مواجهة برشلونة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا شهدت تفوق النادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح "راديو مونتي كارلو"، وأكد خلالها أن الفريق الكتالوني أظهر نقاط القوة الخاصة به في المواجهة.

وقال فيراتي: "المؤسف أننا كنا نستطيع أن نقدم كرة قدم أفضل ضد برشلونة، لكن ذلك لم يحدث بسبب قوتهم الكبيرة".

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وأضاف: "كان من الممكن أن نكون أكثر خطورة عند امتلاكنا للكرة، وخطتنا لم تكن الدفاع في مواجهتهم".

وأردف: "لم نفكر فيما حدث في عام 2017، ودائمًا ما يكون الحديث سلبيًا عن باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، برشلونة أيضًا تلقى ريمونتادا من قبل".

وأنهى كلماته: "في مواجهة برشلونة شعرنا بالإحباط، وكان يمكننا أن نلعب بشكل أفضل، لقد لعبوا بخمسة أو ستة مهاجمين، لقد خنقونا".

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد شهد إهدار برشلونة للكثير من الفرص، وانتهى بالتعادل بهدف لمثله ليصعد باريس سان جيرمان لدور ربع النهائي.