فيراتي عن الخسارة بخماسية من ليل: مؤلمة

النجم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط ملعب فريق باريس سان جيرمان يؤكد على صعوبة الخسارة بخمسة أهداف أمام ليل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ماركو فيراتي نجم وسط ملعب فريق باريس سان جيرمان أن فريقه يشعر بالألم بعد الخسارة الكبيرة من ليل بخمسة أهداف لهدف.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن فريقه كان عليه أن يكون أكثر ذكاءًا في التعامل مع المباراة ومع خطورة فريق ليل.

الدوري الفرنسي| ليل يخرب حفل باريس سان جيرمان بخماسيةhttps://t.co/UcR5yInGHT — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ١٤ أبريل ٢٠١٩

وقال فيراتي: "ما حدث في تلك المباراة يؤلمنا، ليس فقط لأنها خسارة، لكن تلقي خمسة أهداف أمرًا صعبًا، لم نفكر بشكل جيد في الدفاع".

وأضاف: "لعبنا بطريقتنا لكن كان علينا أن نكون أكثر ذكاءًا وألا نسمح لهم بالقيام بالعديد من الهجمات المرتدة، هم أقوياء حقًا في ذلك الجانب".

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واختتم: "الأمور أصبحت أصعب بعد أن تلقينا بطاقة حمراء، لم نكن أذكياء بما فيه الكفاية لنعلم أن تلك المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق".

جدير بالذكر أن التعادل في لقاء الأمس الذي انتهى بخسارة باريس سان جيرمان بخمسة أهداف لهدف وحيد كان يكفي الفريق العاصمي للتتويج بلقب الدوري رسميًا.